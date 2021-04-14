Beykoz'da korkutan villa yangını
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Beykoz'da korkutan villa yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beykoz'da ahşap bir villada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Beykoz'da ahşap bir villada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti.

Yangın, Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 2 katlı bir villada tadilat yapılma esnasında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Yangın kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Beykoz'da korkutan villa yangını
Beykoz'da korkutan villa yangını
Beykoz'da korkutan villa yangını
Beykoz'da korkutan villa yangını
Beykoz'da korkutan villa yangını
Beykoz'da korkutan villa yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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