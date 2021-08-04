Son dakika haberleri: Beykoz'da korkutan orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Beykoz'da korkutan orman yangını

Son dakika haberleri: Beykoz'da korkutan orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.

Beykoz Hünkartepe'de saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin ve dumanın görülmesinin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve OGM helikopterinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

(Beyza Cömert/İHA)

Son dakika haberleri: Beykoz'da korkutan orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Help Turkey' kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
"Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Haydar Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Alişan Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Eda Erdem Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Beykoz'da korkutan orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:41:57. #1.14#

title