Beykoz'da kiracısını öldürdüğü iddia edilen zanlı ile annesi ve kız kardeşi tutuklandı

Beykoz'da konfeksiyon atölyesinin son ayki kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısını öldürdüğü, 2 çalışanı da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi ile annesi ve kız kardeşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre 2 Kasım'da, Yenimahalle'de konfeksiyon atölyesine gelen iş yeri sahibi Salim Emre H. (24), annesi Belgin K. (56) ve kız kardeşi Sevim Merve H. (26), son ayın kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracı Mahmut Sami E. (48) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Salim Emre H., kiracı Mahmut Sami E. ile konfeksiyon atölyesinde çalışan Halit E. (39) ve Afganistan uyruklu Bahran P.'yi (26) bıçakladı. Olayda Mahmut Sami E. hayatını kaybederken çalışanlar Halit E. ve Bahran P. ağır yaralandı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan Belgin K. ve Sevim Merve H'yi gözaltına aldı. Olayın ardından kaçan ve 9 suçtan kaydı olduğu belirlenen şüpheli Salim Emre H. ise Beykoz'da araçla yapılan kovalamaca sonucunda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Salim Emre H., annesi Belgin K. ve kız kardeşi Sevim Merve H., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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