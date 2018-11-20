Beykoz'da Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Beykoz'un ilk kentsel yenileme projesi Tokatköy Şehr-i Sitare'nin uygulanmasına yönelik ortak hizmet protokolü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçti.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile Beykoz Belediyesi arasında 5393 Sayılı yasanın 75. Maddesi'ne istinaden, projenin kentsel dönüşüm süreçlerini gerçekleştirmeye yönelik ortak hizmet protokolü meclisten geçti.

Hizmet protokolü, projenin uygulanmasına yönelik İBB ve Beykoz Belediyesi'nin karşılıklı yükümlülüklerini içeriyor.

Tokatköy Şehr-i Sitare, Beykoz Belediyesi ve KİPTAŞ arasında atılacak imzaların ardından belirlenen takvim doğrultusunda hayata geçecek.

Ortak hizmet protokolü'nde yer alan yükümlülükler ise şu şekilde:

"5.1 Beykoz Belediyesi'nin Yükümlülükleri

5.1.1 Protokolekonu alanda hak sahipliliği tespitinin yapılması

5.1.2 Protokole konu alanda uzlaşma görüşmelerinin İBB ile birlikte yapılması; uzlaşma tutanaklarının hazırlanması İBB'nin hazırlayacağı proje doğrultusunda belirlenen dağıtım modeline göre nihai sözleşmelerin tamamlanması

5.1.3 Protokole konu alanın 6306 sayılı kanuna göre riskli alan ilanı için gerekli işlemlerin yapılması ve takibi

5.1.4 Protokolekonu alandaki hak sahipleri için 6306 sayılı kanuna göre kira yardımlarının temin edilmesi ve takibi

5.1.5 Protokole konu alanın İBB desteğiyle tahliye edilmesi ve yıkım işlemlerinin yapılması

5.1.6 Taraflarca Dağıtım Modelinin kabulünden sonra yapım öncesi arazinin İBB'ye devrinin gerçekleştirilmesi.

5.1.7 Dağıtım Modeline göre hak sahiplerine konutların devrini gerçekleştirmek

5.2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yükümlülükleri

5.2.1 Protokole konu alan ile ilgili Kentsel Dönüşüm ve Proje ve plan çalışmalarını yapmak.

5.2.26306 Sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğine göre ayrıntıları teknik şartnamede belirlenmek üzere proje mahiyetlerinin tamamını karşılayacak şekilde dağıtım modelini belirlemek.

5.2.3 Protokole konu alan için uygulama projelerini hazırlamak ve yapım işini gerçekleştirmek.

5.2.4 Uzlaşma tutanaklarına istinaden uzlaşmayan maliklerle ilgili 6306 sayılı yasa kapsamında yapılması gereken tüm iş ve işlemleri yürütmek.

5.2.5 Kat irtifakı kurulduktan sonra dağıtım modelinde belirlenen konut ve ticaret alanlarının ilçeye devrini yapmak." - İSTANBUL