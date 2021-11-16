BEYKOZ'DA KAZA; CİP VE KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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BEYKOZ'DA KAZA; CİP VE KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYKOZ, Kuzey Marmara Otoyolu'nda iddiaya göre kavşağı kaçıran cipe kamyonet çarptı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - BEYKOZ, Kuzey Marmara Otoyolu'nda iddiaya göre kavşağı kaçıran cipe kamyonet çarptı. Cip ve kamyonetin sürücüleri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Riva kavşağını kaçıran 34 MG 0568 plakalı Saleh Mohammed Bın Ishaq kontrolündeki cip otoyolda yavaşladığı sırada 34 JC 2356 plakalı kamyonet sürücüsü Bülent İhsan arkadan çarptı. Kazada cip ve kamyonetin şoförleri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma trafik ekipleri gönderildi. Çarpmanın etkisiyle sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Jandarma Trafik ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir şeridini trafiğe kapatarak önlem aldı.

BEYKOZ'DA KAZA; CİP VE KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BEYKOZ'DA KAZA; CİP VE KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BEYKOZ'DA KAZA; CİP VE KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

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