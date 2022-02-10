Beykoz'da Kabakoz Koyu çamura bulandı

Çamura bulanan Kabakoz Koyu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Beykoz'da etkili olan yağış sonrası, Karadeniz'e açılan masmavi sularla çevrili Kabakoz Koyu, Kaynarca deresinden akan yağmur suları nedeniyle çamura bulandı. Çamura bulanan Kabakoz Koyu ve kıyı şeridi havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarılarının ardından kentte son günlerde sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan yağış nedeniyle Beykoz'da bulunan ve Karadeniz'e açılan masmavi sularla çevrili Kabakoz Koyu, Kaynarca deresinden akan sel suları nedeniyle çamura bulandı. Masmavi suların çamura bulandığı Kabakoz Koyu ve kıyı şeridi havadan drone ile görüntülendi.