BEYKOZ'DA ISLAK MENDİL İMALATHANESİNİN KUNDAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHABeykoz'da dün gece saatlerinde ıslak mendil imalathanesinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Beykoz'da dün gece saatlerinde ıslak mendil imalathanesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yeri sahibi dükkanının akrabası tarafından kundaklandığını iddia etti. Kundaklandığı iddia edilen işyerinin yandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki ıslak mendil imalathanesinde çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken işyeri kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İşyeri sahibi dükkanının akrabası tarafından kundaklandığını iddia ederken, kundaklandığı ileri sürülen işyerinin yandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı