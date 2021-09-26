Beykoz'da iskele altında sıkışan kedi kurtarıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kurtarma operasyonun görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Onlar bizim can dostlarımız. Ne zaman nereye girecekleri hiç belli olmuyor. Bugün Beykoz İskelesi altından sevimli bir kediyi kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı DEGAK-4 Tim görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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