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Beykoz'da iskele altında sıkışan kedi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYKOZ'da İskelesi'nin altında sıkışan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İSTANBUL (DHA) - BEYKOZ'da İskelesi'nin altında sıkışan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kurtarma operasyonun görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Onlar bizim can dostlarımız. Ne zaman nereye girecekleri hiç belli olmuyor. Bugün Beykoz İskelesi altından sevimli bir kediyi kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı DEGAK-4 Tim görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.


- İstanbul
Beykoz'da iskele altında sıkışan kedi kurtarıldı

Beykoz'da iskele altında sıkışan kedi kurtarıldı

Beykoz'da iskele altında sıkışan kedi kurtarıldı

Beykoz'da iskele altında sıkışan kedi kurtarıldı

Beykoz'da iskele altında sıkışan kedi kurtarıldı

Beykoz'da iskele altında sıkışan kedi kurtarıldı
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