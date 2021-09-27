BEYKOZ'DA İSKELE ALTINDA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI - Haberler
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BEYKOZ'DA İSKELE ALTINDA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beykoz'da İskelesi'nin altında sıkışan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İSTANBUL (DHA) - Beykoz'da İskelesi'nin altında sıkışan kedi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kurtarma operasyonun görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya paylaşımında, Onlar bizim can dostlarımız. Ne zaman nereye girecekleri hiç belli olmuyor. Bugün Beykoz İskelesi altından sevimli bir kediyi kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı DEGAK-4 Tim görevlilerimize teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi.

BEYKOZ'DA İSKELE ALTINDA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

BEYKOZ'DA İSKELE ALTINDA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

BEYKOZ'DA İSKELE ALTINDA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI

BEYKOZ'DA İSKELE ALTINDA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI
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Haber: BEYKOZ'DA İSKELE ALTINDA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI - Haberler
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