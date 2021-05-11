Son dakika haberleri! Beykoz'da iş yerinin kundaklandığı o anlar kamerada
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Son dakika haberleri! Beykoz'da iş yerinin kundaklandığı o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Beykoz'da iş yerinin kundaklandığı o anlar kamerada Beykoz'da kundaklandığı iddia edilen iş yerinin yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beykoz'da iş yerinin kundaklandığı o anlar kamerada

İSTANBUL - Beykoz'da kundaklandığı iddia edilen iş yerinin yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, Beykoz Çubuklu Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ıslak mendil imalatı yapan işyerine gelen şüpheliler iş yerini kundaklayarak olay yerinden uzaklaştı. İş yerinden gelen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Öte yandan iş yeri sahibi şüpheli şahsın akrabası olduğunu belirtirken, kundaklama anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Son dakika haberleri! Beykoz'da iş yerinin kundaklandığı o anlar kamerada
Son dakika haberleri! Beykoz'da iş yerinin kundaklandığı o anlar kamerada
Son dakika haberleri! Beykoz'da iş yerinin kundaklandığı o anlar kamerada
Son dakika haberleri! Beykoz'da iş yerinin kundaklandığı o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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