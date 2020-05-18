Beykoz'da iki kişi arasındaki silahlı kavganın sonunda bir kadın yaşamını yitirdi
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Beykoz'da iki kişi arasındaki silahlı kavganın sonunda bir kadın yaşamını yitirdi

Megakent İstanbul'un Beykoz ilçesinde husumetli iki vatandaşın tartışması cinayetle bitti.

Beykoz'da iki kişi arasındaki silahlı kavganın sonunda bir kadın yaşamını yitirdi
18.05.2020 03:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 03:47

Megakent İstanbul'un Beykoz ilçesinde husumetli iki vatandaşın tartışması cinayetle bitti. Olay Yeri İnceleme ekipleri, hiç bir delili atlamamak için çalışmalarına Savcı talimatıyla gün aydınlanınca devam edecek.

Cinayetin arkasında sarkıntılık iddiası

Olay, gece saatlerinde Beykoz, Çamlıbahçe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Belediye de temizlik biriminde çalışan Y.K.'nın eşi G.K.(40)'a sarkıntılık yapan madde bağımlısı Ş.U. ile korona virüs salgını dolayısıyla idari izinli olan Y.K. arasında tartışma çıktı. İki tarafında silahlı olduğu sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlar çekildi. Ş.U.'nun silahından çıkan kurşun araya giren bir çocuk annesi G.K.'ya isabet etti. Ağır yaralanan kadın kurtarılamazken olay yerinden silahla kaçan Ş.U.'yu yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ağır yaralanan kadın için mahalleli seferber oldu

Ş.U.'nun evinin bahçesinde meydana gelen olayda kurşunların hedefi olan talihsiz kadın için mahalle sakinleri seferber oldu. Bir vatandaşın arabasıyla Beykoz Devlet Hastanesi'e götürülen kadın yaşam savaşını kaybetti.

Soruşturma gizli olarak yürütülecek

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinin yeşillik alan olması ve karanlık olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarına gün aydınlanınca devam edecek. Olay yerine gelen savcının talimatıyla olay yerinde ve çevresinde polis ekipleri gece boyunca nöbet tuttu. Görgü tanıkları ifadesi alınmak üzere Beykoz Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gece saatlerinde meydana gelen olayı anbean evinden gören Hikmet Sekil, "Bizim kiracımızdı; şu an ne yaşanmış, nasıl olmuş inan bilmiyorum. Sadece olayı duyduk, çocuklarım haber verdi o an dışarıdaydım geldim ama olaya vakıf değilim. Duyduğumuza göre arabayla buradan götürmüşler, sadece olayı duyduk ama içeriğini bilmiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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