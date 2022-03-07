BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜ 4 OTOMOBİLE ÇARPTI -1 - Haberler

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BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜ 4 OTOMOBİLE ÇARPTI -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Hurdaya dönen otomobil eve daldı, 6 kişi yaralandı.

Hurdaya dönen otomobil eve daldı, 6 kişi yaralandı.

Murat KORKMAZ - BEYKOZ, Çubuklu Caddesi'nde İETT otobüsü 4 otomobile çarptı. Kazada otobüsün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜ 4 OTOMOBİLE ÇARPTI -1

BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜ 4 OTOMOBİLE ÇARPTI -1

BEYKOZ'DA İETT OTOBÜSÜ 4 OTOMOBİLE ÇARPTI -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, İETT, Güncel, Haberler

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