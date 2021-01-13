Beykoz'da helikopter düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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Beykoz'da helikopter düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

13.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:31
Beykoz'da helikopter düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Beykoz'da ormanlık alanda helikopter düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama çalışması yürütülüyor.

Beykoz'da ormanlık alanda helikopter düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama çalışması yürütülüyor.

Alınan bilgilere göre, Beykoz Kanuni Kent Ormanı'nda bir helikopterin düştüğü yönünde ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İhbarın yapıldığı alana sevk edilen ekibin, kent ormanı içerisindeki Elmalı Barajı çevresi ve ormanlık alanda havadan ve karadan arama çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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