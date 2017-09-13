Beykoz'da Hayvan Ölümleri

Beykoz'da üç gündür art arda meydana gelen hayvan ölümleri ilçede tedirginliğe yol açtı.



Dereseki Mahallesi'nde üç gün içerisinde çok sayıda kuş, kedi ve sokak köpeği ölü bulundu. Sokakta bulunan hayvan leşleri Beykoz Belediyesi'ne ait ekipler tarafından kaldırıldı.



Olayın yaşandığı Dereseki Mahallesi sakinlerinden Mahmut Uçar, "Şu anda etrafta ne kuş, ne köpek, ne de kedi hiçbir şey kalmadı. Kuş, kedi ve köpek ölüsünden geçilmiyor. Sabahtan itibaren nasıl olduğuna dair araştırmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.



Uçar, böyle bir durumla karşılaştıkları için mahalle halkı olarak üzgün olduklarını belirterek, "Parkı gezdiğiniz zaman ölü kuşlar yerlerde bulunuyor. Buranın bir çocuk alanı olması ayrıca endişe verici." diye konuştu.