"Beykoz'da güzel bir gün"

21.10.2019 10:04

Öğrencilere kentlilik ve tarih bilinci aşılayan kültür hizmeti kapsamında Beykoz Belediyesi tarafından sabah saatlerinde okullarından alınan öğrenciler gün boyu ilçenin doğal, tarihi ve turistik mekanlarını rehberler eşliğinde gezerek yeni bilgilerle kuşanıyor.



Aralık ayına kadar sürecek programdan ilçedeki 15 liseden 5 bin öğrenci yararlanacak.



Gezi güzergahında Küçüksu Kasrı, Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi, Anadoluhisarı Kalesi, Anadoluhisarı Namazgahı, Beykoz Korusu, Karlıtepe Mesire Alanı, Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, Beykoz Mecidiye Kasrı, Polonezköy, Yuşa Tepesi, Poyrazköy, Yoros Kalesi, Riva ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yer alıyor.



Beykoz Belediyesi etkinlikte ağırladığı öğrencilere gezi boyunca kahvaltı ve yemek ikramlarında bulunuyor.



Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, başlattıkları etkinlikle yeni nesillerin kökleriyle bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Her kentin bir ruhu vardır. Bu ruh, tarih boyunca mekana sinmiştir. Beykoz, güzel İstanbulumuzun tarihi birikimini, doğal güzelliğini, yaşama kültürünü hissettiren görülesi mekanlara sahip seçkin bir ilçedir." dedi.

Kaynak: AA