Beykoz'da gençlerin utandıran eğlencesi: Tarihi kalede mangal yaktılar

Beykoz'da tarihi Yoros Kalesi'ne çıkan bir grup genç, açtıkları yüksek ses müzik eşliğinde mangal yaktı. Yaşanan o anlar kaleyi gezmeyen gelen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki Yoros Kalesi'nde meydana geldi. Beykoz'daki tarihi kaleye çıkan bir grup genç, alanı gezmeye gelen vatandaşların şaşkın bakışları arasında yüksek ses müzik açıp, mangal yaktı. Kimseye aldırış etmeden eğlenmeye devam eden gençlerin pes dedirten anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydı alan vatandaş ise, "Tarihi kalenin içi bu durumda. Mangal yakıyorlar. Davulla zurnayla eğleniyorlar. Şoktayım" diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerde, kaleye çıkan bir grup gencin mangal yaktığı ve yüksek sesle müzik dinledikleri görülüyor. - İSTANBUL