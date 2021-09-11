Beykoz'da evde kumar oynayan 24 kişiye baskın

Beykoz'da kumar oynanan bir ikamete polis tarafından yapılan baskında içeride kumar oynayan 24 kişi bulunduğu tespit edildi. 24 şahsa toplamda 90 bin 216 TL para cezası kesilirken, evde ve şahısların araçlarında yapılan aramada çelik kasa, pos cihazı, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beykoz'da 9 Eylül günü Görele Mahallesinde bulunan, çok sayıda kişinin girip çıktığı ve çevresinde çok sayıda aracın park halinde bulunduğu bir ikamette kumar oynandığının tespiti üzerine polis ekiplerince adrese operasyon düzenlendi. İçeride bulunan 24 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Adreste ve içerde bulunan şahısların araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet çelik kasa, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet 30 fişek kapasiteli şarjör, 196 adet fişek, 55 adet av tüfeği fişeği, 1 adet silah kılıfı, 3 adet oyun masası, 40 adet oyun kartı, 421 adet yuvarlak pul, bin 444 adet iskambil kağıdı, 1 adet pos cihazı, 1 adet kaşe, 1 adet defter, 2 adet sahte silah taşıma ruhsatı, 170 adet faturasız krem, 168 adet kaçak takviye edici gıda, bin 593 adet kumar oynanmasına yarayan pul, 73 adet kumar oynanmasına yarayan kart plaka, 0,75 gram kokain ele geçirildi.

24 şahsın tamamına "kumar oynamak", pandemi tedbirlerine uymamak", "kapalı alanda sigara içmek" konularından toplam 90 bin 216 TL cezai işlem uygulandı. 5 şahsa "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. - İSTANBUL