Beykoz'da etkili olan lodos kıyıdaki tekneyi batırdı - Haberler
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Beykoz'da etkili olan lodos kıyıdaki tekneyi batırdı

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Beykoz'da balık lokantası olarak işletilen tekne, etkili olan lodos nedeniyle bağlı bulunduğu kıyıda battı.

Beykoz'da balık lokantası olarak işletilen tekne, etkili olan lodos nedeniyle bağlı bulunduğu kıyıda battı.

Alınan bilgiye göre, 2004'ten beri balık lokantası olarak işletilen "Kaptan Baba" isimli tekne, birkaç gün önce açıkta arızalandı. Arızalanan tekne, diğer yolcu tekneleri tarafından Beykoz Motor İskelesi'ne çekilerek, kıyıya bağlandı.

Birkaç gündür kıyıda bağlı halde bulunan tekne, bugün saat 16.00 sıralarında etkili olan lodos nedeniyle su alarak battı.

Bir kısmı su üzerinde kalan teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Beykoz'da etkili olan lodos kıyıdaki tekneyi batırdı

Beykoz'da etkili olan lodos kıyıdaki tekneyi batırdı

Beykoz'da etkili olan lodos kıyıdaki tekneyi batırdı

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AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri

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