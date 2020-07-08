Beykoz'da erkek cesedi bulundu
Beykoz'da metruk bir binanın önünde erkek cesedi bulundu.
08.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:23
Beykoz'da metruk bir binanın önünde erkek cesedi bulundu.
Gümüşsuyu Mahallesi Beykoz Korusu Yolu'na sokak hayvanlarına yemek vermek üzere gelen gönüllüler, metruk bir binanın önünde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görünce polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, hareketsiz yatan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin, psikolojik olarak sorunlar yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: AA