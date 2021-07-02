Beykoz'da engellileri darp eden saldırgan tutuklandı
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Beykoz'da engellileri darp eden saldırgan tutuklandı

Beykoz'da engellileri darp eden saldırgan tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beykoz'da engelli vatandaşları darp eden şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli Oğuzhan A., "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Beykoz'da engelli vatandaşları darp eden şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli Oğuzhan A., "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, "Olay günü çok sarhoştum. Görüntüleri izlediğimde kendimden utandım" dedi.

Beykoz'da 21 Haziran'da İncirköy Mahallesi Sultaniye Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye gelen Oğuzhan A. (36), engelli Hasan Polat'ı defalarca vurarak darp etmişti. Şüpheli Oğuzhan A. bu sırada araya girmeye çalışan engelliler V. G. ve O. O.'ya da saldırmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Oğuzhan A. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen ve 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanması istenen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutunu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli Oğuzhan A., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

'Çok sarhoştum' savunması

Şüpheli Oğuzhan A. mahkeme sorgusunda, olay günü sarhoş olduğunu söyleyerek, "O kadar sarhoştum ki insanların omzundan yukarısını yani başını göremiyordum. Omuzdan aşağısını gördüğüm için vurduğum şahısların kim olduğunu bilmiyordum. Yoksa kesinlikle böyle bir şey yapmazdım. Hatta beni alan polisler de, 'O kadar sarhoştun ki, burnunun ucunu bile göremiyordun' dediler. Ben engelli derneğine yardım eden birisiyim. Benim adli sicil kaydım vardır. Yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından suç kaydım var" dedi.

"Görüntüleri izlediğimde kendimden utandım"

Şüpheli savunmasının devamında, "Olay günü kavga etmiş olabilirim ancak kimseye zararım olmadı. Sarhoş olduğum için tam olayı anlayamadım ve anlatamadım. Kendimi ifade edemedim. Görüntüleri izlediğimde kendimden utandım. Ben böyle bir insan değilim. Çok pişmanım. Bu olay sahte alkol içmemden kaynaklandı" diye konuştu. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, ifadesi işlemleri tamamlanan şüpheli Oğuzhan A.'yı "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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