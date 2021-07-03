Beykoz'da engellilere saldıran şahıs adliyeye sevk edilecek
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Beykoz'da engellilere saldıran şahıs adliyeye sevk edilecek

Beykoz'da engellilere saldıran şahıs adliyeye sevk edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye gelen ve sopayla büfe önünde oturan engelli vatandaşları döven iki saldırgandan Oğuzhan A. gözaltına alınmış, ancak çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye gelen ve sopayla büfe önünde oturan engelli vatandaşları döven iki saldırgandan Oğuzhan A. gözaltına alınmış, ancak çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Oğuzhan A.'nın adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının ardından itirazı kabul eden Sulh Ceza Hakimliği şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkardı. Karar üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Paşabahçe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyet güçleri tarafından Paşabahçe Polis Merkezi'ne götürülen şahsın bugün Beykoz Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfenin önünde oturan dernek başkanı Hasan Polat'ı 21 Haziranda sopayla darbettiği iddia edilen şüpheli Oğuzhan A. gözaltına alınıp, 24 Haziran'da mahkemeye sevk edildi. Oğuzhan A. çıkarıldığı Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin şüpheli Oğuzhan A. hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarması üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Paşabahçe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından Paşabahçe Polis Merkezi'ne götürülen Oğuzhan A.'nın yapılacak işlemlerin ardından bugün Beykoz Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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