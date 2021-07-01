Son dakika haberleri | Beykoz'da engellileri darp eden saldırgan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Son dakika gelişmesine göre Beykoz'da engelli vatandaşları darp eden şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz kabul edildi.