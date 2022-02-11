Beykoz'da aç kalan domuzlar şehre indi... O anlar kamerada - Haberler
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Beykoz'da aç kalan domuzlar şehre indi... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı, Abdul Samet Kaya - Güncel
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Beykoz'da aç kalan domuzlar şehre indi.

Beykoz'da aç kalan domuzlar şehre indi... O anlar kamerada

İSTANBUL Beykoz'da ormanlık alanda aç kalan domuzlar şehre indi. O anlar, aracıyla seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz'da olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kaldıkları tahmin edilen 4 domuz dün gece saatlerinde şehre indi. Yuşa Yolu çevresinde görülen domuzların yiyecek arayışı o esnada yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yol kenarında bulunan yaban domuzlarının ağaç diplerinde gezerek yiyecek aradığı görülüyor.

Beykoz'da aç kalan domuzlar şehre indi... O anlar kamerada

Beykoz'da aç kalan domuzlar şehre indi... O anlar kamerada

Beykoz'da aç kalan domuzlar şehre indi... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Güncel

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