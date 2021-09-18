Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular, o anlar kameraya yansıdı - Haberler
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Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beykoz'da bir çınar ağacı akşam saatlerinde başlayan fırtına sebebiyle kırılarak yola devrildi.

Beykoz'da bir çınar ağacı akşam saatlerinde başlayan fırtına sebebiyle kırılarak yola devrildi. Yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ağacın altında kalırken, çevredeki bazı dükkanlar hasar gördü. O sırada kaldırımda bulunan kişilerin ise kıl payı kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beykoz Körfez Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında yaşandı. Akşam saatlerinde İstanbul genelinde başlayan fırtına ve yağmur ile birlikte bir çınar ağacı cadde üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle bazı araçlar hasar alırken, yol karşısındaki dükkanlar ağacın düşmesi ile zarar gördü. Kaldırımda bulunan kişiler ise ağacın üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Bölgede esnaf olan Melih Babuz, "Dükkanımdayken bir anda, yalıya gemi girdi falan zannettim. Yani marketi çalıştırıyorum. Tentenin üstünde kaldı ağaç. Yan taraf hasar gördü çok büyük. Çok sıkıntılı işler. ya biz anlamadık nasıl olduğunu. Şoka girdik o anda. Başka da bir şey yok." dedi.

(Emre Sertdemir/İHA)

Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular, o anlar kameraya yansıdı

Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular, o anlar kameraya yansıdı

Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular, o anlar kameraya yansıdı

Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular, o anlar kameraya yansıdı

Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular, o anlar kameraya yansıdı
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