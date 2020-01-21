Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı
Haberler » Güncel » Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı - Haber

Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

Beykoz'da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı.

21.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:03
Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

'da, Yavuz Sultan Köprüsü çıkışında dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdal T'nin kullandığı 34 SB 1038 plakalı tır, Kuzey Anadolu Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Riva Kavşağı yakınında kontrolden çıktı. Çelik bariyerleri aşan tır, 10 metrelik dere yatağına yuvarlandı. Kazada, tırın sürücüsü aracında sıkıştı.

verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tırın, sürücüsünün uykusuzluğu nedeniyle kontrolden çıkarak dereye uçtuğu iddia edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler