Beykoz'da dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı
Beykoz'da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı.
Beykoz'da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında dereye yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdal T'nin kullandığı 34 SB 1038 plakalı tır, Kuzey Anadolu Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Riva Kavşağı yakınında kontrolden çıktı. Çelik bariyerleri aşan tır, 10 metrelik dere yatağına yuvarlandı. Kazada, tırın sürücüsü aracında sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tırın, sürücüsünün uykusuzluğu nedeniyle kontrolden çıkarak dereye uçtuğu iddia edildi.