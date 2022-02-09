Beykoz'da derenin taşması sonucu yolda kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Haberler
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Beykoz'da derenin taşması sonucu yolda kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

AA, Şükrü Gündüz - Güncel
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Beykoz'da derenin taşması sonucu yolda kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı Beykoz ilçesinde Çayağzı Deresi'nin taşması sonucunda suların kapattığı yolda kamyonette mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı Beykoz ilçesinde Çayağzı Deresi'nin taşması sonucunda suların kapattığı yolda kamyonette mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Serdar Çarıkoğlu'nun kullandığı 34 EN 4721 plakalı kamyonet, Göllü Mahallesi Dereboyu Yolu Sokak'ta Çayağzı Deresi'nin taşması sonucunda suların biriktiği yolda kanala düştü.

Kamyonette mahsur kalan, sürücü Çarıkoğlu ile yanında bulunan Binali Aldoğan ve Alpay Demir, 112 Acil çağrı merkezini aradı.

Yaklaşık iki buçuk saat araçta kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Serdar Çarıkoğlu, suyun aniden yükseldiğini belirterek, "Biz buraya geldiğimizde su bu kadar değildi. Suyun yükseldiğini gördük. Çukura düştük. Orada kaldık" dedi.

Beykoz'da derenin taşması sonucu yolda kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Beykoz'da derenin taşması sonucu yolda kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Beykoz'da derenin taşması sonucu yolda kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Beykoz'da derenin taşması sonucu yolda kamyonette mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Kamyonet, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Haber

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