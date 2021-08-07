Beykoz'da denize girmek yasaklandı
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Beykoz'da denize girmek yasaklandı

Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYKOZ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada rüzgar şiddeti ve dalga yüksekliği nedeniyle bugün deniz girmenin yasaklandığı açıklandı.

BEYKOZ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada rüzgar şiddeti ve dalga yüksekliği nedeniyle bugün deniz girmenin yasaklandığı açıklandı.

Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemize ait meteorolojik hava/deniz tahmin raporlarına göre; 07.08.2021 Cumartesi günü; rüzgarın Batı (Günbatısı) ve Kuzeybatıdan (Karayel) 4-6 şiddetinde, dalga  yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı, 08.08.2021 Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga  yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/deniz raporları doğrultusunda gerekli  önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır.  Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz  durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2.5 metre olduğu ve meteorolojik hava tahminlere göre öğleden sonra ise rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 07.08.2021 Cumartesi günü Saat: 12.00 itibariyle gün boyu İlçemiz sahillerindeki  yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize  girmek yasaklanmıştır. 08.08.2021 Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip  edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır." denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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