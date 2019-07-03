Beykoz'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu

Beykoz'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu

Beykoz Riva'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu.

Beykoz'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu

Beykoz Riva'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu.

Riva'da denize giren Suriye uyruklu bir kişi, dalgalara kapılarak kayboldu. Denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Riva'da son 4 günde denize giren 2 kişi de boğulmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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