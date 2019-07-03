Beykoz'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu
Beykoz Riva'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu.
Beykoz Riva'da denize giren bir kişi dalgalara kapılarak kayboldu.
Riva'da denize giren Suriye uyruklu bir kişi, dalgalara kapılarak kayboldu. Denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Riva'da son 4 günde denize giren 2 kişi de boğulmuştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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