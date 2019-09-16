Beykoz'da denize düşen kişi kayboldu
Beykoz'da balıkçı teknesinde çalışırken denize düşen kişi kayboldu.
Beykoz'da balıkçı teknesinde çalışırken denize düşen kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Anadolukavağı Mahallesi'nde avlama faaliyeti sürdüren teknede çalışan bir kişi, öğle saatlerinde teknenin üzerinde dengesini kaybederek denize düştü.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler arama çalışması başlatırken, havanın kararmasıyla arama faaliyetlerine son verildi.
Ekiplerin arama çalışmalarına sabah devam edeceği öğrenildi.