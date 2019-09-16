Beykoz'da denize düşen kişi kayboldu

Beykoz'da denize düşen kişi kayboldu

Beykoz'da balıkçı teknesinde çalışırken denize düşen kişi kayboldu.

16.09.2019 21:44
Beykoz'da denize düşen kişi kayboldu

Beykoz'da balıkçı teknesinde çalışırken denize düşen kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Anadolukavağı Mahallesi'nde avlama faaliyeti sürdüren teknede çalışan bir kişi, öğle saatlerinde teknenin üzerinde dengesini kaybederek denize düştü.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler arama çalışması başlatırken, havanın kararmasıyla arama faaliyetlerine son verildi.

Ekiplerin arama çalışmalarına sabah devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et