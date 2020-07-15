Beykoz'da demokrasi kahramanları türkülerle anıldı
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Beykoz'da demokrasi kahramanları türkülerle anıldı

Beykoz'da demokrasi kahramanları türkülerle anıldı Beykoz Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği ortaklaşa etkinlikle 15 Temmuz darbe gecesi darbecilere karşı hayatlarını ortaya koyan demokrasi kahramanları için bir dizi etkinlik düzenlendi.

15.07.2020 02:56 | Son Güncelleme: 15.07.2020 03:43

Beykoz'da demokrasi kahramanları türkülerle anıldı

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği ortaklaşa etkinlikle 15 Temmuz darbe gecesi darbecilere karşı hayatlarını ortaya koyan demokrasi kahramanları için bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte sosyal mesafe kuralı ön planda tutularak konser belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı aktarıldı.

Tarihe kara bir gün olarak geçen 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı hayatlarını ortaya koyan demokrasi kahramanları için Beykoz Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği " Kahramanlık Türküleri Konseri" 15 Temmuz Şehitler Meydanında gerçekleşti.

Düzenlenen etkinlikle birlikte İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu (Mehter Grubu) ile İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında dinleyicileriyle buluştu. Konser de sosyal mesafe kuralına da dikkat edilerek dinleyiciler maske takarak konsere katılım sağladı. Alanda yer bulamayan ya da sosyal mesafe kuralı gereği evinde olan vatandaşlar için konser belediyenin sosyal medya hesaplarından kesintisiz olarak vatandaşlara aktarıldı.

Etkinlik açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz," Bundan tam 4 yıl önce 15 Temmuz 2016 yılı gecesi gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe ve işgal girişiminde milletimizin iradesine uzanan eller bizzat milletimizin iradesi tarafından çok şükür kırıldı. Milletimiz o karanlık geceden bir ve beraber olarak vatanına bayrağına devletine ve demokrasisine sahip çıkarak o geceyi bertaraf etmeyi başardı" diye konuştu.

Beykoz'da demokrasi kahramanları türkülerle anıldı

Kaynak: İHA

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