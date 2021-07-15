Beykoz'da defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdular
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Beykoz'da defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beykoz'da defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdular -Beykoz'da definecilerin patlayıcı kazasında iki kişi yaralandı Beykoz'da define arayan 2 kişi, ormanın derinliklerinde kazdıkları çukurda patlayıcı madde patlattıkları esnada kendilerini yaraladı.

Beykoz'da defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdular

-Beykoz'da definecilerin patlayıcı kazasında iki kişi yaralandı

İSTANBUL - Beykoz'da define arayan 2 kişi, ormanın derinliklerinde kazdıkları çukurda patlayıcı madde patlattıkları esnada kendilerini yaraladı. Yaralı defineciler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beykoz Mahmut Şevket Paşa köyü yakınındaki ormanlık alanda 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ormanın derinliklerine inen defineciler bir kayalığın yakınında define aramaya başladı. Yanlarında getirdikleri patlayıcı maddeyi kullanan defineciler, kazı yapmaya başladıkları alanda patlayıcı patlatmaya kalkıştı. Patlayıcı maddenin yakınlarında patlaması sebebiyle defineciler hafif şekilde yaralandı. Yaralanan 2 defineci olay yerine çağırılan ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi. Polisler bölgede geniş çaplı önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Görgü tanığı Osman Yılmaz, "Bilmiyorum nasıl yaralandılar. Bende zaten ilk sefer geldim onlarla güya mantar dediler bana. Ben bir şey görmedim, gittik oraya tünel var orada. Patlayıcıyı kendileri mi koymuş ben bilmiyorum. Hayatımda da yapmış değilim, öyle bir şeyde de bulunmuş değilim" dedi.

Beykoz'da defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdular
Beykoz'da defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdular
Beykoz'da defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdular
Beykoz'da defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Çon

Beykoz'da defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu
Beykoz'da defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu
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