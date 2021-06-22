BEYKOZ'DA DAMACANA YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ 2 YARALI
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BEYKOZ'DA DAMACANA YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHABeykoz'da süratli olduğu iddia edilen damacana yüklü bir kamyonet, yeşil ışıkta dönüş yapılan bir otomobile çarptı.

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Beykoz'da süratli olduğu iddia edilen damacana yüklü bir kamyonet, yeşil ışıkta dönüş yapılan bir otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, otomobilde bulunan 35 günlük bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen Birol Akdağ yönetimindeki 34 AS 1908 plakalı damacana yüklü kamyonet, cadde üzerinde ilerlediği sırada kendisine yeşil ışık yanmasının ardından Soğuksu yönüne dönüş yapmak isteyen Aleyna Boruzan'ın kullandığı 34 RN 4433 plakalı otomobile çarptı. Ardından kamyonet trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptıktan sonra devrildi. Damacanalar yola savrulurken, araçtan sızan yakıt yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan 35 günlük bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Yeni Riva Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonetten sızan yakıtın yola daha fazla dökülmemesi için damacana kullanıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Kamyonetteki damacanalar başka bir araca yüklendi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Otomobil sürücüsü Aleyna Boruzan'ın ağabeyi Uğur Boruzan, Benim kız kardeşim Kavacık yönünden bu tarafa gelirken kırmızı ışıkta duruyor. Yeşil yandığı esnada Soğuksu tarafına dönüş yaparken yukarıdan gelen kamyonetin, dışarıdaki insanların söylemesi üzerine aşırı yüklü ve süratli bir şekilde duramayarak kız kardeşimin aracına iki kapıdan vuruyor, buraya savuruyor. Şu anda da 35 günlük bir yeğenim var. Kız kardeşim hastanede tedavi altında. O da arabanın içindeydi, Allahtan sol taraftaydı. Bebek koltuğunda bağlı olduğu için sağlığında bir problem çıkmadı. Hastaneden aldığım habere göre dedi.

BEYKOZ'DA DAMACANA YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ 2 YARALI
BEYKOZ'DA DAMACANA YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ 2 YARALI
BEYKOZ'DA DAMACANA YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ 2 YARALI
BEYKOZ'DA DAMACANA YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BEYKOZ'DA DAMACANA YÜKLÜ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ 2 YARALI - Haberler
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