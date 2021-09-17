Beykoz'da Çilekten Salatalığa Topraksız Tarım Başladı

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Kent tarımı alanında stratejik adımlar ve modern yatırımlarla gelişen Beykoz'da üniversite öğrencileri ve araştırmacıların topraksız tarım çalışmaları yapabileceği "Topraksız Tarım Ar-Ge Uygulamaları Serası"nda ilk ürünler ekildi.

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Üniversitesi tarafından ilçenin mevcut tarım potansiyelini güncel teknolojilerle geliştirmek ve sürdürülebilir tarıma öncülük etmek amacıyla kurulan serada 4 mevsim iyi tarım koşullarına uygun olarak sebze ve meyve üretilecek.

Doğal Tarım Yapılacak

Dünya'da artan kuraklık ve toprak kaybı nedeniyle son yılların gözde alternatif tarım yöntemleri arasında yer alan topraksız tarım, daha az su, gübre ve işçilik maliyetinin yanı sıra yüksek verim avantajlarıyla özellikle gelişmiş ülkelerde tercih ediliyor.

Avrupa'da Hollanda'nın başı çektiği topraksız tarımda, İspanya ve İtalya'da da başarılı çalışmalar yapılıyor. Türkiye genelinde ise yeniliğe açık bir alan olarak her geçen kamu ve özel sektörden ilgi görüyor.

Beykoz Üniversitesi Öğrencileri Çalışacak

Beykoz Belediyesi'ne ait Çubuklu Hobi Bahçeleri'nde 450 m2'lik alanda, güncel tarım teknolojileriyle donatılan serada, Beykoz Üniversitesi öğrencileri, topraksız seracılıkta yaygın olduğu üzere, mevsimlik çilek, kıvırcık, domates ve salatalık üretecek.

Beykoz'da alternatif tarıma ilgiyi artırması beklenen işbirliği kapsamında üniversitenin Araştırma Geliştirme Kulübü öğrencileri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Aşçılık Programı öğrencileri ve öğretim üyeleri geleceğin tarım teknolojileri alanında kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Belediye ve üniversite işbirliğinin güzel bir örneği olan serada öğrenciler tarafından öğretim üyeleri ve ziraat mühendisleri danışmanlığında bilimsel yöntemlerle yetiştirilen sebze ve meyvelerin bir kısmı ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Geleceğimiz İçin Sürdürülebilir Tarım"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Beykoz verimli arazileriyle ve coğrafi konumuyla tarım potansiyeli çok yüksek bir ilçe. İlçenin tarihten bugüne sahip olduğu stratejik avantajını geleceğe taşımak için üniversitemizle el ele verdik, sürdürülebilir tarıma yatırım yaptık. Belediye, üniversite iş birliğinin güzel bir örneği olan serada akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz çalışacak, ilçemizde yakın gelecekte ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü yetişecek, tarım gelişecek. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

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