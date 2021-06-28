Beykoz'da Çatı Yangını

Beykoz'da çatı yangını28 Haziran 2021 PazartesiBeykoz'da çatı yangını meydana geldi.

Beykoz'da çatı yangını28 Haziran 2021 PazartesiBeykoz'da çatı yangını meydana geldi. Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi Uluç Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Saat 18: 08 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Beykoz, Kavacık ve Çavuşbaşı İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre