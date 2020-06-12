Beykoz'da caminin musluklarını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Beykoz'da caminin musluklarını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Beykoz'da caminin musluklarını çalıp hurdacıya sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Beykoz'da caminin musluklarını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
12.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:00

Beykoz'da caminin musluklarını çalıp hurdacıya sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Yenimahalle Sondurak Camisi'nin musluklarının çalınması üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, şüpheli İran uyruklu Ali Rıza M'yi (19), Ümraniye Hekimbaşı Çiftlik Caddesi üzerindeki bir kamyonette saklanırken yakaladı.

Emniyet güçleri, Ali Rıza M'nin çaldığı muslukları satın alan Ümraniye Dumlupınar Mahallesindeki hurdacı Erkan G'yi (33) de gözaltına aldı.

Hakkında "suç eşyanın satın alınması" suçundan işlem yapılan Erkan G, adli makamlarca serbest bırakılırken, Ali Rıza M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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