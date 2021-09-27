BEYKOZ'DA ÇAKAR VE SİREN DENETİMİ - Haberler
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BEYKOZ'DA ÇAKAR VE SİREN DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren kullanarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik polisin denetimleri sürüyor.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren kullanarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik polisin denetimleri sürüyor. Beykoz'da TEM otoyolu üzerinde denetim yapan ekipler, çakar kullanan sürücüleri durdurarak tek tek kontrolden geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara yönelik denetimi sürüyor. Haftanın ilk günü mesai saatlerinde Kavacık'ta TEM otoyolu üzerinde çalışma yapan ekipler, güvenlik şeridini kullanan çakarlı araçları tek tek durdurarak denetledi. Denetim boyunca çakar ve siren kullanan sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi. Kural dışı çakar ve siren kullanan araçlardaki azalma dikkat çekerken, denetimler sırasında emniyet şeridi kullanan bir çok sürücüye ceza uygulandı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.

BEYKOZ'DA ÇAKAR VE SİREN DENETİMİ

BEYKOZ'DA ÇAKAR VE SİREN DENETİMİ

BEYKOZ'DA ÇAKAR VE SİREN DENETİMİ

BEYKOZ'DA ÇAKAR VE SİREN DENETİMİ
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