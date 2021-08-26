Beykoz'da çakar denetimi gerçekleştirildi
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Beykoz'da çakar denetimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beykoz'da çakar denetimi gerçekleştirildi Beykoz'da polis ekipleri, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi.

Beykoz'da çakar denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL - Beykoz'da polis ekipleri, trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi. Usulsüz çakar sistemi kullandığı tespit edilen araçlara bin 339 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda Kavacık köprüsü mevkiinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında trafik polislerince trafikte uygulama yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz çakar ya da siren kullanan sürücülerin olup olmadığı kontrol edildi. Uygulamada durdurulan bir otomobile Çakar bulundurmak, Çakar kullanmak ve emniyet şeridi ihlalinden toplamda 4 bin 17 TL para cezası kesildi.

Denetimler kapsamında, emniyet kemeri takmayanlara, emniyet şeridi ihlali yapan ve cam filmi kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Beykoz'da çakar denetimi gerçekleştirildi
Beykoz'da çakar denetimi gerçekleştirildi
Beykoz'da çakar denetimi gerçekleştirildi
Beykoz'da çakar denetimi gerçekleştirildi
Beykoz'da çakar denetimi gerçekleştirildi
Beykoz'da çakar denetimi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu

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