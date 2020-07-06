Beykoz'da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor
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Beykoz'da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

İstanbul'un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği Karlıtepe Mesire Alanı hafta sonu vatandaşların uğrak noktası oldu.

Beykoz'da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor
06.07.2020 08:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 08:59

İstanbul'un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği Karlıtepe Mesire Alanı hafta sonu vatandaşların uğrak noktası oldu. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar manzara eşliğinde şarkı söyledi sosyal mesafeli oyun oynadı.

İstanbul'a alternatif bir mekan olarak kurulan Karlıtepe Mesire Alanı, manzarası, tertemiz havası ve yeşil doğasıyla dinlenmek, piknik ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Hafta sonunu piknik yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar ise mesire alınına gelerek aileleriyle birlikte piknik yaptı. Günün yorgunluğunu ve stresini burada atan vatandaşlar yürüş yaparak çocuklarıyla parkta vakit geçirdi. Öte yandan piknik yapmaya gelen bir grup genç gitar ile şarkıyı söyleyip sosyal mesafeli oyun oynadılar.

Sosyal mesafeli oyun oynadıklarını söyleyen İshak Karpuz, "Normalde biz halk oyunları oynuyoruz ama kapalı alanlarda oynamaktansa böyle açık doğal yerlerde arkadaşlarımızla buluşmayı tercih ettik. Bu şekilde de eğleniyoruz. Evde toplanmıyoruz bir ortamda toplanmıyoruz, kafede toplanmıyoruz en azından gönlümüz rahat olmuyor. Ama burada gönlümüz rahat bir şekilde arkadaşlarımızla eğlenebiliyoruz" diye konuştu.

Doğayla uyumlu üniteler

Ayrıca ziyaretçilerin piknik, spor ve eğlenceyi bir arada bulabileceği mesirede kır lokantası, büfeler, kameriyeler, seyir terasları, yağmur barınakları, piknik masaları ile mevcut tüm üniteler doğayla uyumlu ahşap malzemelerden yapılmış bulunuyor.

Temiz ve kolay mangal keyfi

Ailelerin temiz bir ortamda mangal yapabilmesi için ise alana 6 adet büyük kameriye de kurulup içinde doğal gazlı mangal ünitelerinin yer aldığı kamelyalarda piknikçiler kilogram başı ücret karşılığında etlerini kendileri pişirecek, dileyenlere görevliler hizmet edebiliyor.

645 araçlık otopark

Alanı boydan boya geçen bin 700 metre uzunluğunda araç yolunun yapıldığı mesireye ziyaretçi yoğunluğu düşünülerek 645 araçlık bir otopark ile ziyaretçilerin ibadet ihtiyaçları için mescitler de yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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