Beykoz'da Budama Mevsimi

İSTANBUL (Habermetre) - T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

İstanbul'un en zengin ağaç ve orman varlığına sahip ilçesi Beykoz'da ağaçlara can verecek budama ve bakım çalışmaları başladı.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçedeki ağaçların sağlık kazanması ve güzelleşmesi için her yıl Kasım- Mart ayları arasında yürütülen budama çalışmaları kapsamında ekipler, caddeler, sokaklar, mesire alanları ve parklarda iş başı yaptı.

Ağaçların ömrünü uzatmak, gelişimini kuvvetlendirmek, çiçeklenme, meyve miktarı ve kalitesini arttırmak amacıyla yürütülen budama işlemleriyle ilçenin ağaç varlığı korunurken kış aylarında yaşanabilecek devrilme ve dal kopması gibi olumsuzluklara karşı önlemler de alınıyor.

Kuru Dallar Alınıyor

Orman mühendisleri ve ziraat mühendisleri denetimindeki toplam 3 ekiple ilçe genelinde özenle yürütülen budama çalışmalarının vaktinde tamamlanması için yoğun bir program uygulanıyor.

İlçenin büyüklüğü göz önüne alınarak bölge bölge yürütülen çalışmalar kapsamındailk olarak ekipler tarafından değerlendirme yapılarak budama kararı alınıyor.

Budama yapılacak ağaç çevresinde gerekli önlemler alındıktan sonra uygun araç ve ekipmanlarla budama gerçekleştiriliyor, kuruyan, kırılan veya bozuk olan dallar gövdeden uzaklaştırılıyor.

Anıt Ağaçlara Özenli Bakım

İlçenin doğa ve kültür varlığında önemli yeri olan anıt ağaçların bakım ve budama işlemleri de özenle yapılıyor.

Belediye envanterinde kaydı bulunan anıt ağaçların uzun yıllar yaşaması için sağlık durumlarına uygun budama ve tedavileri gerçekleştiriliyor.

Beykoz Belediyesi'nin budama ve bakım hizmeti verdiği ağaçlar ilkbahar geldiğinde yeniden sağlıkla yeşerecek.

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