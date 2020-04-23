Beykoz'da boğularak öldürülen Afgan asıllı kadın cinayetinde katil zanlısı tutuklandı Beykoz'da boğularak öldürülen Afgan asıllı kadın cinayetinde katil zanlısı tutuklandı Evinde boğularak öldürülen Afganistan uyruklu Friba H.'nın patronu, erkek arkadaşı ve iş arkadaşı gözaltına alındı Kadının katil zanlısı Nazela M.

Beykoz'da boğularak öldürülen Afgan asıllı kadın cinayetinde katil zanlısı tutuklandı

Evinde boğularak öldürülen Afganistan uyruklu Friba H.'nın patronu, erkek arkadaşı ve iş arkadaşı gözaltına alındı

Kadının katil zanlısı Nazela M., polise çelişkili ifadeler verince tutuklanırken, patronu ve erkek arkadaşı serbest bırakıldı

İSTANBUL - İstanbul Beykoz'da evinde boğularak öldürülen Afganistan uyruklu kadının katil zanlısı, polise çelişkili ifadeler veren arkadaşı çıktı. Yakalanan katil zanlısı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, iki hafta önce 9 Nisan Çarşamba günü Beykoz'a bağlı Göksu Mahallesi Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Afganistan asıllı Friba H., evde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğularak öldürüldü. Cinayet ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Friba H.'nin katil ya da katillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Cinayetin işlendiği binanın giriş çıkışını gösteren güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, son 10 gün içinde maktulün eve girip çıkmadığını tespit etti. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten emniyet güçleri, daha önce cinayet ile ilgili ifadeleri alınan öldürülen Friba H.'nın patronu Burhan A.ve aynı işyerinde birlikte çalıştıkları Afganistan uyruklu Nazela M.ile maktulün erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen yine Afganistan uyruklu Muhammed Y.'nin farklı zamanlarda eve girip çıktığını tespit etti. Cinayet ile ilgili daha önce ifadelerine başvurulan Burhan A., Nazela M. ve maktulün erkek arkadaşı Muhammed Y., 'şüpheli' sıfatıyla geçtiğimiz Cumartesi günü ikinci kez gözaltına alındı. Emniyette çapraz sorguya alınan üç şüpheli, önceki ifadelerin aksine çelişkili farklı ifadeler verip, birbirlerini suçladı. Ayrıca şüphelilerden Nazela M.'nin, alınan ilk ifadesinde farklı kimlik bilgileri ile polisi yanıltmaya çalıştığı belirlendi. Çelişkili ifadelerin yanısıra boğularak öldürülen Friba H.'nin kullandığı cep telefonu Nazela M. adlı kadının üzerinden çıktı. Polis cinayet şüphelisi olarak M.'nin üzerinde yoğunlaşırken, katil zanlısının suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan maktulün patronu Burhan A., aynı işyerinde birlikte çalıştıkları Afganistan uyruklu Nazela M. ile maktulün erkek arkadaşı Muhammed Y., önceki gün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Burhan A. ve Muhammed Y. serbest bırakılırken, Nazela M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA