BEYKOZ'DA BİSİKLETLİ ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA
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BEYKOZ'DA BİSİKLETLİ ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

(Ek bilgi ve görüntülerle) BEYKOZ'DA BİSİKLETLİ ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADAAlper KORKMAZ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- Beykoz'da, bisiklet kullanırken hızla seyreden otomobilin bisikletli çocuğa çarpma ve çocuğun sürüklenme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

06.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:20

(Ek bilgi ve görüntülerle) BEYKOZ'DA BİSİKLETLİ ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

Alper KORKMAZ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- Beykoz'da, bisiklet kullanırken hızla seyreden otomobilin bisikletli çocuğa çarpma ve çocuğun sürüklenme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beykoz'da meydana geldi. İddiaya göre, bisikletle yola çıkan 8 yaşındaki Berat Ensar Yılmaz, o esnada yoldan süratli bir şekilde geçen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce yerde sürüklenirken, kaza yapan otomobil sürücüsü çocuğun yanına giderek durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olayı gören yakınları ise küçük Berat'ın yanına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Omuz ve bacak bölgelerinde kırıklar oluşan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin, yola çıkan bisikletliye çarpması, bisikletli çocuğun yerde sürüklenmesi, otomobil sürücüsünün yerde yatan çocuğun yanına koşması ve yakınlarının olay yerine geldiği görülüyor.

BEYKOZ'DA BİSİKLETLİ ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

Kaynak: DHA

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