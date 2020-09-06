BEYKOZ'DA BİSİKLETLİ ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA
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BEYKOZ'DA BİSİKLETLİ ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA

Beykoz'da, bisiklet kullanırken hızla seyreden otomobilin bisikletli çocuğa çarpma ve çocuğun sürüklenme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYKOZ'DA BİSİKLETLİ ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA
06.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:29

Beykoz'da, bisiklet kullanırken hızla seyreden otomobilin bisikletli çocuğa çarpma ve çocuğun sürüklenme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beykoz Düzkestane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletle yola çıkan çocuğa, o esnada yoldan süratli bir şekilde geçen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce yerde sürüklenirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun kol ve bacak bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin, yola çıkan bisikletliye çarpma ve bisikletli çocuğun yerde sürüklenme anı görüntülere yansıyor.

Kaynak: DHA

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