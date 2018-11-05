İstanbul'da Lüks Villaya Uyuşturucu Operasyonu! 100 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için özel sitem kurulduğu tespit edildi.

BEYKOZ'DA 2 KATLI VİLLAYA OPERASYON DÜZENLENDİ

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da 2 katlı bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. 2 Haftalık süren teknik takip sonrası ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

SERA İÇİN ÖZEL SİSTEM KURULMUŞ

Polis ekipleri, evde yaptıkları aramada esrar serasına dönüştürülmüş özel odayla karşılaştı. Kenevirin yetiştirilmesi için gerekli teçhizatlarla donatılan odada otomatik sulama, otomatik iklimlendirme ve havalandırma sistemi oluşturulduğu tespit edildi. Çok sayıda projektör ve fan cihazı yerleştirilen odada iklimlendirme yapıldığı, elde edilen uyuşturucunun da burada kurutulduğu belirlendi. Evde yapılan aramada saksılar içerisine ekim yapılmış piyasa değeri 2 milyon lira olan 100 kilogram Hint keneviri ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan uyuşturucu madde imalatında kullanılan 80 litre kimyasal madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.