İstanbul'da Lüks Villaya Uyuşturucu Operasyonu! 100 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi
İstanbul Beykoz'da bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için özel sitem kurdukları tespit edildi.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo hint keneviri, 80 kilo kimyasal madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Villada hint keneviri yetiştirmek için özel sitem kurulduğu tespit edildi.
BEYKOZ'DA 2 KATLI VİLLAYA OPERASYON DÜZENLENDİ
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da 2 katlı bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. 2 Haftalık süren teknik takip sonrası ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
SERA İÇİN ÖZEL SİSTEM KURULMUŞ
Polis ekipleri, evde yaptıkları aramada esrar serasına dönüştürülmüş özel odayla karşılaştı. Kenevirin yetiştirilmesi için gerekli teçhizatlarla donatılan odada otomatik sulama, otomatik iklimlendirme ve havalandırma sistemi oluşturulduğu tespit edildi. Çok sayıda projektör ve fan cihazı yerleştirilen odada iklimlendirme yapıldığı, elde edilen uyuşturucunun da burada kurutulduğu belirlendi. Evde yapılan aramada saksılar içerisine ekim yapılmış piyasa değeri 2 milyon lira olan 100 kilogram Hint keneviri ve yaklaşık değeri 1 milyon lira olan uyuşturucu madde imalatında kullanılan 80 litre kimyasal madde ile hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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villa eğer otcularınsa o da araştırılmalı . . . villada ot parasıyla alınmış olabilir. O ZAMAN VİLLADA DEVLETE HİBE EDİLMELİ.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu esrar eroyin tiner bali sentetik uyusturucu ileti genclerimizi mafeti icmeyin su zikimi birtaneden bir sey olmaz demeyin ailelerinize aciyin kendinize acimiyorsanizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aynı hassasiyeti met(metamfetamin) satıcıları içinde gösterseniz ne güzel olur. . . Günümüzün asıl tehlikesi met tir, esrar değil. .Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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esrar içmek serbest olsunCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır: sen içicisin galiba. zıkkımın kökü var içermişin. dingilin önde gideni sende.3 4 Yayından Kaldır