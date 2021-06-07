Beykoz'da bir teknede çıkan yangın söndürüldü
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Beykoz'da bir teknede çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da bir teknede çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

Beykoz'da bir teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beykoz'da bir teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Göksu Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonucu teknede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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