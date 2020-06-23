Beykoz'da bir banka şubesinde yangın çıktı Beykoz'da bir banka şubesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beykoz'da bir banka şubesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Kavacık Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yangının çıktığı şubenin etrafını güvenlik şeridine alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiyenin duman tahliye ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA