Beykoz'da binanın çatısı alev alev yandı
Haberler » Güncel » Beykoz'da binanın çatısı alev alev yandı - Haber

Beykoz'da binanın çatısı alev alev yandı

Beykoz'da bir binanın çatısı alev alev yandı.

28.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:51
Beykoz'da binanın çatısı alev alev yandı

'da bir binanın çatısı alev alev yandı. ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Beykoz Soğuksu Mahallesi'nde, içinde cam atölyesi bulunan binanın çatısında bu akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Beykoz'da binanın çatısı alev alev yandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler