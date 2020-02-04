Beykoz'da balıkçılar sahile akın etti

04.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:58

İstanbul'da beklenen yağışlı ve soğuk hava öncesinde vatandaşlar Boğaz'da balık tuttu.



Güzel havanın da etkisiyle Çubuklu-Kanlıca arasındaki sahile gidenler, denize olta salladı.



Amatör balıkçı Gökmen Kanberoğlu, "İstavrit kıyıya vurdu. Balık olarak da istavrit zamanı zaten." dedi.

Kanberoğlu, "Maşallah attığımız olta boş gelmiyor. Bir haftadır istavrit balığı çok güzel av veriyor. Bu sene balık çok az oldu, balığa hasret kalmıştık. İstavrit yüzümüzü güldürdü." diye konuştu.

Sahilde balık tutan Murat Karakaya ise "Çok güzel ve bol miktarda istavrit var." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA