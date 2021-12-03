Beykoz'da balıkçı teknesi battı

Beykoz'da şiddetli lodos nedeniyle halatından kurtulan balıkçı teknesi su alarak battı. Batan balıkçı teknesi drone ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz sahilinde meydana geldi. Balıkçıların bulunduğu alanda halatla iskeleye bağlı bulunan bir balıkçı teknesi, saat 17.00 sıralarında şiddetli lodos nedeniyle battı. Teknenin denizde balıkçı olarak hizmet verdiği ve teknenin su alarak battığı öğrenildi.

Olaya tanık olan Süleyman Bayram, "Lodostan dolayı su alıyordu. Bizim tekneleri çekerek buraya getirdi. Buraya çektik açıkta tamamıyla batmasın diye. Durum bundan ibaret" dedi.

Lodos nedeniyle batan balıkçı teknesi drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL