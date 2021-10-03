Beykoz'da 'Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi' hizmete başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beykoz'da 'Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi' hizmete başladı

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Güncel

Beykoz'da 'Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi' hizmete başladı Beykoz Belediyesi tarafından "Hayatı Paylaşmak İçin Farkında Ol Fark Et" sloganıyla dezavantajlı bireylerin hayata katılımlarını artırmak, özgüvenli ve mutlu bir şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan...

Beykoz'da 'Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi' hizmete başladı

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi tarafından "Hayatı Paylaşmak İçin Farkında Ol Fark Et" sloganıyla dezavantajlı bireylerin hayata katılımlarını artırmak, özgüvenli ve mutlu bir şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan merkezde, sağlıktan eğitime, psikolojik danışmanlıktan sanata birçok alanda hizmet verilecek.

Çubuklu Hobi Bahçesi'nde kurulan mekanda çocuklar, doğayla iç içe sağlıklı bir ortamda dil, konuşma, zanaat, müzik ve mutfak alanlarında uzmanlardan eğitim alacak, doğa ve sanat etkinlikleriyle özgüven kazanacak. Uzman sağlık personeli ise engel durumları ve ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli destek tedaviler uygulayacak. Aynı zamanda AKDEM'de ailelere de uzman ekipler tarafından çeşitli destekler verilecek.

Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürü Anıl Çınar, "Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak Beykoz'da Aile Kadın Destekleme Merkezi'ni Haziran ayında aktif hale getirdik. Beykoz AKDEM'de içerisinde engelsiz tarım, pedagog desteği, ergen psikoloğu, yetişkin psikoloğu, mutfak atölyesi, duyu bütünleme atölyesi, zanaat sınıfı, müzik sınıfı kendi tesisimiz dışında atlı terapilerle Beykoz içerisindeki dezavantajlı kesime ve engelli ailelere yardım etmekteyiz" dedi.

AKDEM'de pedagog olarak görev yapan Nihan Aksöz, "3 ve 12 yaş arası çocuklara ruh sağlıklarını desteklemek adına destek ve terapi hizmeti veriyoruz. Yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmeleriyle ilgili desteklerde bulunuyoruz. " dedi.

Beykoz'da 'Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi' hizmete başladı

Beykoz'da 'Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi' hizmete başladı

Beykoz'da 'Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi' hizmete başladı

Beykoz'da 'Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi' hizmete başladı

Beykoz'da 'Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi' hizmete başladı

Beykoz'da 'Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi' hizmete başladı
İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Gülben Ergen
Spor Umut Meraş Necip Uysal Gökhan Töre Güven Yalçın Stefan Kuntz
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Sergen Yalçın Mustafa Varank Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beykoz'da 'Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi' hizmete başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 09:57:52. #1.11#