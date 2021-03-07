Beykoz'da 7 yavru köpeği çöpten itfaiye kurtardı
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Beykoz'da 7 yavru köpeği çöpten itfaiye kurtardı

07.03.2021 00:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 00:53
Beykoz'da 7 yavru köpeği çöpten itfaiye kurtardı

BEYKOZ'da yeraltı çöp konteynerine atıldığı iddia edilen 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BEYKOZ'da yeraltı çöp konteynerine atıldığı iddia edilen 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan köpekler koruma altına alındı.

Olay akşam saatlerinde Çavuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yaklaşık 1,5 metre derinliğinde, yeraltı çöp konteynerindeki yavru köpekleri görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri el kepçelerini kullanarak 7 adet yavru köpeği yeraltı çöp konteynerinden kurtardı. Kurtarılan yavru köpekler görevliler tarafından koruma altına alındı.

- İstanbul
Beykoz'da 7 yavru köpeği çöpten itfaiye kurtardı
Beykoz'da 7 yavru köpeği çöpten itfaiye kurtardı
Beykoz'da 7 yavru köpeği çöpten itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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